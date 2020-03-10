Цвета-талисманы по дате рождения для привлечения денег и исполнения желаний

У каждого из знаков Зодиака свои собственные счастливые цвета. Они помогают нам привлекать больше удачи и добиваться целей гораздо быстрее. Астрологи расскажут вам о том, какой цвет для вас является счастливым талисманом, исходя из вашей даты рождения.
В привлечении денег и исполнении желаний очень важно уметь представлять себе успех и бороться с отрицательными мыслями и страхами.
Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец
Типичными счастливыми цветами стихии Огня являются красный, зеленый и черный. Людям этих знаков Зодиака всегда стоит обращать внимание именно на эти оттенки, покупая больше такой одежды и предметов интерьера, украшений.
Овен (21 марта — 21 апреля): представителям этого знака стоит пореже окружать себя красным цветом. Он дает мотивацию, но порой действует как возбудитель неконтролируемых эмоций, большинство из которых могут быть негативными. Лучший оттенок — зеленый. Он уравновешивает нервную систему и помогает визуализировать желания, быстрее претворять их в жизнь.
Лев (23 июля — 23 августа): Львам идеально подойдут любые из этих трех оттенков, однако важно понимать, когда и при каких обстоятельствах их стоит использовать. Черный прекрасно подходит Львам в окружении неприятных людей. Красный повышает их харизму и обаяние, а также дает финансовую удачу. Зеленый залечивает душевные раны.
Люди стихии Земли меньше всего подвержены влиянию цвета на психику и удачу, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют им использовать при создании образа и в повседневной жизни больше сильных оттенков.
Телец (21 апреля — 20 мая): самый лучший цвет для Тельцов — синий. Это люди, которые дважды думают, прежде чем делать какой-то важный шаг в той или иной сфере жизни. Синий цвет обостряет интуицию, этих людей, помогает им думать быстрее и эффективнее. Это имеет положительный эффект в финансовой сфере и в любой другой.
Дева (24 августа — 23 сентября): лучший цвет-талисман для людей с такой датой рождения — белый. Он помогает правильно взаимодействовать с коллегами, партнерами, клиентами и с окружающими в целом. Это уже в свою очередь помогает им осуществлять свои самые заветные желания.
Козерог (22 декабря — 20 января): Лучший цвет для людей, рожденных под знаком Козерога, — красный. Он помогает бороться с физической медлительностью и эмоциональным застоем. Удачу принесет каждодневное использование красных оттенков в повседневной жизни. С ним люди, рожденные в этот период, будут чаще проявлять смелость.
Это самые общительные люди на Земле, которым нравится быть в центре внимания. Удачу им приносят оттенки, которые позволят раскрывать уникальность во всех возможных смыслах.
Близнецы (21 мая — 21 июня): удачу этим людям приносят мягкие пастельные оттенки голубого, розового и оранжевого. Они улучшают креативное мышление. Голубой символизирует небо, стихию Воздуха. Розовый приносит удачу в трудных ситуациях, а оранжевый поднимает настроение.
Весы (24 сентября — 23 октября): главный исполнитель желаний для Весов — яркий желтый цвет, который помогает в визуализации. Он является лучшим проводником между мыслями и реальностью. В финансовых делах привлекать успех помогает фиолетовый, так как он обостряет шестое чувство.
Водолей (21 января — 18 февраля): люди с такой датой рождения обретают больше финансовой удачи в окружении оранжевых и синих тонов. Оранжевый, как уже было сказано выше, повышает креативность, а синий помогает структурировать мысли, улучшает память и внимательность. Также эти оттенки рассеивают дурные мысли.
Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы
Для знаков этой стихии самыми важными являются оттенки синего, серого, зеленого. Они в равной степени полезны для этих людей, а также могут использоваться как по отдельности, так и в тандеме.
Рак (22 июня — 22 июля): сочетание серых и синих оттенков хорошо сказывается на настроении Раков. Синий также помогает принимать правильные решения относительно денег. Серый очищает разум от негативных мыслей.
Скорпион (24 октября — 22 ноября): людям с такой датой рождения полезно сочетать вместе зеленый и синий цвета. Они помогают им бороться с негативными мыслями, которые блокируют способность сознания к самоочищению.