Цвета-талисманы по дате рождения для привлечения денег и исполнения желаний

В привлечении денег и исполнении желаний очень важно уметь представлять себе успех и бороться с отрицательными мыслями и страхами.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Типичными счастливыми цветами стихии Огня являются красный, зеленый и черный. Людям этих знаков Зодиака всегда стоит обращать внимание именно на эти оттенки, покупая больше такой одежды и предметов интерьера, украшений.

Овен (21 марта — 21 апреля): представителям этого знака стоит пореже окружать себя красным цветом. Он дает мотивацию, но порой действует как возбудитель неконтролируемых эмоций, большинство из которых могут быть негативными. Лучший оттенок — зеленый. Он уравновешивает нервную систему и помогает визуализировать желания, быстрее претворять их в жизнь.

Лев (23 июля — 23 августа): Львам идеально подойдут любые из этих трех оттенков, однако важно понимать, когда и при каких обстоятельствах их стоит использовать. Черный прекрасно подходит Львам в окружении неприятных людей. Красный повышает их харизму и обаяние, а также дает финансовую удачу. Зеленый залечивает душевные раны.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря): сочетания зеленого и черного или красного с черным помогают людям с такой датой рождения укреплять нервную систему. В интерьере дома или квартиры им лучше использовать больше зеленого с черным и темно-серым, так как это повышает творческую активность. Полезными будут красные нотки в одежде, когда требуется удача в делах.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Люди стихии Земли меньше всего подвержены влиянию цвета на психику и удачу, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют им использовать при создании образа и в повседневной жизни больше сильных оттенков.

Телец (21 апреля — 20 мая): самый лучший цвет для Тельцов — синий. Это люди, которые дважды думают, прежде чем делать какой-то важный шаг в той или иной сфере жизни. Синий цвет обостряет интуицию, этих людей, помогает им думать быстрее и эффективнее. Это имеет положительный эффект в финансовой сфере и в любой другой.

Дева (24 августа — 23 сентября): лучший цвет-талисман для людей с такой датой рождения — белый. Он помогает правильно взаимодействовать с коллегами, партнерами, клиентами и с окружающими в целом. Это уже в свою очередь помогает им осуществлять свои самые заветные желания.

Козерог (22 декабря — 20 января): Лучший цвет для людей, рожденных под знаком Козерога, — красный. Он помогает бороться с физической медлительностью и эмоциональным застоем. Удачу принесет каждодневное использование красных оттенков в повседневной жизни. С ним люди, рожденные в этот период, будут чаще проявлять смелость.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Это самые общительные люди на Земле, которым нравится быть в центре внимания. Удачу им приносят оттенки, которые позволят раскрывать уникальность во всех возможных смыслах.

Близнецы (21 мая — 21 июня): удачу этим людям приносят мягкие пастельные оттенки голубого, розового и оранжевого. Они улучшают креативное мышление. Голубой символизирует небо, стихию Воздуха. Розовый приносит удачу в трудных ситуациях, а оранжевый поднимает настроение.

Весы (24 сентября — 23 октября): главный исполнитель желаний для Весов — яркий желтый цвет, который помогает в визуализации. Он является лучшим проводником между мыслями и реальностью. В финансовых делах привлекать успех помогает фиолетовый, так как он обостряет шестое чувство.

Водолей (21 января — 18 февраля): люди с такой датой рождения обретают больше финансовой удачи в окружении оранжевых и синих тонов. Оранжевый, как уже было сказано выше, повышает креативность, а синий помогает структурировать мысли, улучшает память и внимательность. Также эти оттенки рассеивают дурные мысли.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Для знаков этой стихии самыми важными являются оттенки синего, серого, зеленого. Они в равной степени полезны для этих людей, а также могут использоваться как по отдельности, так и в тандеме.

Рак (22 июня — 22 июля): сочетание серых и синих оттенков хорошо сказывается на настроении Раков. Синий также помогает принимать правильные решения относительно денег. Серый очищает разум от негативных мыслей.

Скорпион (24 октября — 22 ноября): людям с такой датой рождения полезно сочетать вместе зеленый и синий цвета. Они помогают им бороться с негативными мыслями, которые блокируют способность сознания к самоочищению.