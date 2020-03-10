Лидер Rammstein устроил VIP-вечеринку с девочками после выступления в Екатеринбурге

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн устроил VIP-вечеринку с девочками после выступления в Екатеринбурге. Для этого исполнитель попросил у организаторов концерта гримерку на 50 человек. Об этом пишет местное издание Е1.ru.

Источник сообщает, что на закрытое мероприятие можно было попасть через известную в фанатских кругах девушку, путешествующую вместе с Rammstein.