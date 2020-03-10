Две дочери Анджелины Джоли перенесли операции

«Последние два месяца я провела с моей старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад наблюдала, как ее младшая сестра тоже ложится под нож для операции на бедре. Я видела и страх на их лицах, и решительную храбростью. Мы все знаем этот момент, когда никто не может нам помочь, и все, что мы можем сделать, это закрыть глаза и дышать», - призналась Джоли.

Анджелина не стала раскрывать подробные диагнозы своих детей, но отметила, что забота ее дочерей друг о друге поразила ее.

«Я смотрела, как мои дочери заботятся друг о друге. Моя младшая дочь училась всему у медсестер вместе со старшей сестрой, а в следующий раз ассистировала им. Я видела, как мои девочки так легко друг другу уступали и ставили не себя на первое место. Я чувствовала радость от того, что они любят друг друга», - сказала звезда, добавив, что братья также переживали о сестрах и находились с ними рядом.

Анджелина Джоли является матерью шестерых детей. Троих из них родились от Бреда Питта, а еще троих пара усыновила в Камбодже, Эфиопии и Вьетнаме.