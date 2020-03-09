Гороскоп на 10 марта: Львам придется рассчитывать на свои силы, а Водолеям будет сложно устоять перед искушениями

Во вторник нас ожидает 16-й лунный день — время гармонии и равновесия. В силу вступает период убывающей Луны, а это значит, что в ближайшие дни надо сосредоточиться на продолжении и окончании уже назначенных дел. В эти лунные сутки не стоит форсировать события, настаивать на своем и вести себя чересчур активно.
Овен
Если вы не можете противодействовать своим оппонентам, тогда постарайтесь их возглавить. У вас появятся сторонники.
Телец
В этот день от вас потребуется принятие ответственного решения. А детали можно решить позже и на ходу.
Близнецы
Противоречивый день. От вас могут отвернуться друзья, зато поддержка придет с неожиданной стороны.
Рак
Лев
Вам придется рассчитывать только на свои силы, а вот партнеры и коллеги против своей воли могут подвести.
Дева
Не совершайте дальних поездок и не принимайте серьезных решений. Лучше обратите свой взгляд в прошлое, советует «Сегодня».
Весы
Держитесь подальше от сомнительных людей, если не хотите рисковать своей репутацией и добрым именем.
Скорпион
Следите за своим языком и не болтайте лишнего, иначе рискуете попасть в неприятную историю.
Старайтесь быть на высоте и понравиться прежде всего себе – от этого зависит ваш успех у окружающих.
Козерог
Мудрость дня заключается не в отстаивании собственной правоты, а в накоплении знаний на будущее.
Водолей
День проверяет вас на силу воли и выдержку: сколько вы продержитесь, чтобы не поддаться соблазнам?
Рыбы
Держите язык за зубами, даже если знаете правильный ответ. Иначе вам придется отвечать за чужие ошибки.