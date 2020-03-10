Юлия Снигирь впервые показала сына Евгения Цыганова

Юлия Снигирь впервые показала, как выглядит ее сын от Евгения Цыганова. В день рождения Федора она выложила на своей странице в Instagram трогательную черно-белую фотографию, на которой она лежит в постели рядом с малышом.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru у Евгения Цыганова есть еще семеро детей от первого брака. Отношения между Снигирь и Цыгановым покрыты завесой тайны — артисты тщательно скрывают личную жизнь от публики. Известно, что они познакомились в 2014 году на съемках, в 2016 у них родился сын. Два года назад пошли слухи, что пара рассталась, и Юлия растит ребенка одна. А в конце прошлого года появилась информация, что они тайно поженились, которую сама актриса прокомментировала резкой бранью.