Погибший в бане друг блогера Диденко жил с женой и любовницей «шведской семьей»

Супруга погибшего на банной вечеринке с сухим льдом предпринимателя Юрия Алферов не только одобряла его связь с любовницей, но и делила с ней и мужем общую постель.

О том, что подруга Екатерины Диденко, блогер Елена Переверзева жила «шведской семьей» с четой Алферовых, девушка призналась сама уже после трагедии. К слову, она и познакомила пару с Диденко, которая пригласила к себе всех вместе на свой день рождения.

По словам Елены, они познакомились с Юрием и понравились друг другу на одной из взрослых вечеринок, на которую тот пришел вместе с женой Екатериной. Однако это не стало помехой для продолжения их отношений, так как женщины быстро нашли общий язык и вскоре все втроем начали жить вместе.

«С того момента мы практически не расставались. Путешествовали, общались с друзьями, гуляли с ребенком, строили планы на будущее», — призналась Переверзева.

Как рассказала девушка, их родители не знали, что они жили втроем, при этом Юрий мечтал «выйти из тени». Она уверяет, что мужчина хотел сделать двух своих любимых женщин счастливыми, родить еще детей и встретить старость вместе.

Предвосхищая поток негатива в свой адрес, Елена обратилась к подписчикам с просьбой не осуждать их. «А теперь вспомните, что две девушки потеряли любимого мужчину... Любовь бывает разная», - написала она.

Как пишет Starhit, официальная супруга погибшего предпринимателя подтвердила слова Переверзевой, опубликовав у себя в сториз совместное фото втроем, подписав его «И в последние месяцы мы были бесконечно счастливы вместе».

Отметим, что интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на такую откровенность двух женщин, назвав подобные семейные отношения неприемлемыми. «Это невозможно читать, две взрослые дамы делят одного мужика», «У вас крыша поехала после смерти Юры, зачем такое писать?», «Горе делает с людьми странные вещи», — пишут комментаторы в Сети.