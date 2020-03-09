Беременная Кэти Перри эмоционально сообщила о потере близкого человека

На страницах своего Instagram 35-летняя американская певица опубликовала трогательное сообщение, показав подписчикам серию архивных фотографий и видео с бабушкой. Кэти Перри объявила, что Энн Хадсон ушла из жизни вчера, 8 марта. Женщине было 99 лет и внучка надеялась, что бабушка все же дождется рождения первенца.

Звезда подчеркнула, что, несмотря на почтенный возраст, бабушка отличалась прекрасным чувством юмора, знанием модных трендов и обожала розовое вино и дорогие украшения. Судя по всему, она была чрезвычайно близка со своей бабушкой, которая дарила согласие их семье: «Все, что есть у меня – это от отца, а у него – от нее. Я так благодарна ей, что она сделала из нас настоящую семью».