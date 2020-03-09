Как выбрать самые полезные яблоки

Важно правильно уметь выбирать плоды, так как в современных супермаркетах тяжело найти те, которые не обрабатывали химическими веществами.

Яблоки без воска

Первое, на что стоит обратить внимание, — кожура. Если она неестественно блестит, возможно, яблоки были натерты воском. Это не очень опасно, так как они все равно пригодны в пищу и не нанесут организму никакого вреда, но часть полезных свойств они потеряют.

Дело в том, что кожура является одним из самых полезных частей яблока. В ней содержится в 6 раз больше витаминов и антиоксидантов, чем в мякоти. В случае, если вас пугает употребление воска в пищу, можно все же купить яблоки, а перед употреблением обдать их кипятком или горячей водой. Она расплавит воск и снимет его без потери качества плода.

Коричневые пятна — брать или нет?

Как правило, люди не брезгуют брать яблоки с коричневыми пятнами и считают это нормальным. Однако, если на плоде есть потемнения, возможно, внутри он уже начал гнить. Так, если вы купите это яблоко и оставите его лежать еще 3-4 дня, то оно наверняка пропадет. Если вы готовы съесть его прямо сейчас, то смело берите. В ином случае лучше выбирать яблоки более придирчиво.

Красное или зеленое