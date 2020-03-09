Почему мартовский концерт Анны Семенович и Мити Фомина в Йыхви перенесли на новую дату?

Но на сайте Piletilevi появилась информация о том, что выступление перенесено аж на 26 сентября 2020 года из-за изменений графика гастрольного тура артистов. Ранее купленные билеты действуют на новую дату. Если новая дата концерта вам не подходит, вы можете вернуть билеты до 13.03.2020 во всех пунктах продажи Piletilevi, за исключением станций Circle-K.

Также видно, что в зале всего лишь несколько десятков занятых мест, остальные все свободные.

ФОТО: Скриншот с сайта Piletilevi

Он яркий, харизматичный и остроумный. Она ослепительная, манящая и сексуальная. Их однажды познакомила сцена и навечно объединила музыка.

Солисты легендарных поп-групп “Hi-Fi” и “Блестящие” давно построили успешные музыкальные карьеры, влюбили в себя поклонников уже как сольные исполнители и, наконец, объединились для гастрольного тура! Зрителей ждут золотые хиты, навсегда вошедшие в фонотеку русскоязычной поп-музыки, новые песни и неожиданная премьера 2020 — музыкальный дуэт Мити Фомина и Анны Семенович “Дети земли”.

Открывает программу вечера обворожительная дива Анна, которая каждым своим появлением сводит публику с ума. Мужчины приковывают взгляды к ее фигуре и эффектным нарядам, женщины узнают в ее чувственных и ироничных песнях самих себя. Продолжит вечер неподражаемый Митя Фомин, который превратит представление в искрометный конферанс, легко и умело общаясь с публикой. В его программе яркие танцевальные композиции сменяются лирическими треками, в которых слушатель ценит искренность чувств и глубину переживаний.

Митя Фомин стал известен стране еще в конце 1990-х как солист популярной группы HiFi. Уже более 10 лет он успешно строит сольную карьеру, за это время неоднократно становился лауреатом престижных музыкальных премий “Золотой граммофон”, “Песня года”, а также обладателем других национальных музыкальных и телевизионных наград. Анна Семенович - в прошлом солистка популярного музыкального “Блестящие”, сейчас известная теле- и радиоведущая, актриса и популярная исполнительница.

Подарите себе музыкальный вечер в компании любимых артистов и песен!