Как правильно хранить очищенный картофель

Действительно, это один из самых универсальных корнеплодов. Из него можно приготовить гарниры, самостоятельные блюда и закуски. Однако больше всего в готовке неприятной считается чистка. Именно поэтому многие делают заготовки. «Рамблер» узнал, как правильно их хранить.

Бывают и случаи, когда очищенного картофеля оказалось гораздо больше, чем нужно для блюда. В воде он хранится всего лишь несколько дней, но есть способ, когда он может сохранятся гораздо дольше. Сообщается, что так его можно сохранить до семи дней.

Для того, чтобы очищенный картофель был свежим, нужно просушить его и упаковать в полиэтиленовый пакет. После этого дайте продукту немного полежать 10-15 минут. Сожмите его и начните выпускать воздух, можно сделать это при помощи пылесоса, чтобы образовался небольшой вакуум. Затем завяжите пакте и положите его в морозилку. Важно, чтобы продукт был высушен, чтобы лишняя вода или отвар не превратились в кристаллики льда. Это очень важно, иначе картофель будет сильно переморожен.