Хитрость раскрыта: почему мы не наедаемся фастфудом?

Вы съели гамбургер, картошку фри, наггетсы, запили сладкой газировкой… И уже через час вам опять хочется есть. Вы — вроде как — загрузились солидными двумя тысячами килокалорий, а насыщения как ни бывало. В чем дело?

Исследования показывают, что механизм сытости, мешающий нам есть больше, чем нужно, опирается не столько на число килокалорий, сколько на употребление определенного количества макроэлементов, белков, жиров и углеводов. И — важный параметр — имеет значение физический объем съеденной пищи.

От целой плитки шоколада или упаковки печенья килокалорий мы получим от души, а вот питательных веществ, необходимых для стабильной длительной энергии — едва ли. И шоколадка, и печенье, и обед фастфудом будут ощущаться, как большая порция, но это чувство пройдет очень быстро. А с ним — и сытость.

Резюмируем: чувство сытости обусловлено питательными веществами, и их соотношением на одну килокалорию. Высококалорийные «вредные» продукты содержат много килокалорий, но большинство из них «пустые».

Одна калория может разительно отличаться от другой

За сотню килокалорий мы можем «получить» мешок шпината или два печенья. Шпинат лучше заполнит желудок, обеспечит клетчаткой и жизненно важными питательными веществами, например бета-каротином и железом. Печенье, с другой стороны, порадует только сахаром. Всё. От сахара вы почувствуете кратковременный всплеск энергии, но он компенсируется последующим спадом.

Белок и пищевые волокна — вот что важнее всего для замедления пищеварения и медленного высвобождения энергии. А витамины и минералы, в свою очередь, повлияют влиять на чувство насыщения. Если ваше тело не получит необходимых микро- и макроэлементов, оно снова и снова будет слать сигналы о голоде и несчастье. Тело действительно может оказаться недокормленным — так, например, люди с ожирением иногда страдают еще и авитаминозом.

Фастфуд не просто так называют «мусорной едой»

Мы все знаем, какие продукты считаются нездоровыми: конфеты, печенья, десерты, чипсы, фастфуд. Все они считаются «пустыми калориями», едой, бедной микроэлементами и питательными веществами. Производители нередко используют некачественные ингредиенты и их дешевые аналоги, что минимизирует питательность и увеличивают прибыль.

Наггетсы никогда не заменят кусок куриной грудки или бедрышка. После невообразимого количества переработок «мясо» (точнее, «продукт животного происхождения») больше напоминает рафинированные крахмалы. Курица там осталась в далеком прошлом, в легендах и мифах.

Конечно, любая кулинарная переработка может повлиять на исходный продукт. При готовке мы теряем и витамины, и минералы (а иногда наоборот, повышаем усвояемость), но ультрапереработанная еда проходит через гораздо более сложную систему промышленных процессов.

Производители пищи используют «экструзию» для изменения физического состава пищи: белки, углеводы и жиры выделяются из недорогих товаров, таких как кукуруза, соя и горох. Затем они рекомбинируются для получения конечного продукта. Добавки, которые трудно назвать пищевыми (усилители вкуса, эмульгаторы и искусственные красители), используются для восстановления текстуры, цвета и вкуса, потерянных на предыдущих этапах. Вы можете увидеть перечень в конце списка ингредиентов на упаковке.

Результат может выглядеть довольно симпатично, приятно пахнуть и даже напоминать оригинальный продукт, но будет уступать ему во всех смыслах. В переработанной еде нет прежней пищевой ценности, и насытить организм она уже не может. По сути, пища, обработанная за нас на фабриках, уже пару раз «переварена», и организм при усвоении расходует гораздо меньше энергии.

Рафинированные продукты влияют на наш гормональный фон

Есть еще одна причина, по которой мы не насыщаемся фастфудом. Рафинированные, неоднократно обработанные и переработанные продукты могут содержать в 8 раз больше сахара, чем оригинал.

Глюкоза, в свою очередь, приводит к повышенному уровню триглицеридов в крови, и, хотя некоторое их количество, нам необходимо, переизбыток напрямую повлияет на чувство насыщения. Это происходит из-за гормона лептином, также называемого «гормоном сытости». Его выработка сигнализирует мозгу, что мы съели достаточно, но высокий уровень триглицеридов может блокировать прохождение лептина через гематоэнцефалический барьер, пишет «Домашний Очаг».