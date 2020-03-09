Немецкие эксперты рассказали, как стакан воды натощак влияет на здоровье

Немецкие специалисты объяснили, почему по утрам важно ежедневно употреблять стакан воды натощак. По словам медиков, жидкость выводит токсины, расщепление которых происходит ночью, и улучшает метаболизм — его скорость увеличивается до 24%.

Еще одно полезное свойство воды — улучшать состояние кожи. Всего 500 миллилитров жидкости значительно стимулируют кровообращение и делает кожу более сияющей. Недостаток воды, напротив, приводит к раннему старению кожи и выпадению волос, пишет Пятый канал со ссылкой на издание Online Focus.