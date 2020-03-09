Немецкие эксперты рассказали, как стакан воды натощак влияет на здоровье

Специалисты поведали о полезных свойствах воды для организма человека.
Немецкие специалисты объяснили, почему по утрам важно ежедневно употреблять стакан воды натощак. По словам медиков, жидкость выводит токсины, расщепление которых происходит ночью, и улучшает метаболизм — его скорость увеличивается до 24%.
Еще одно полезное свойство воды — улучшать состояние кожи. Всего 500 миллилитров жидкости значительно стимулируют кровообращение и делает кожу более сияющей. Недостаток воды, напротив, приводит к раннему старению кожи и выпадению волос, пишет Пятый канал со ссылкой на издание Online Focus.
Помимо этого, стакан воды натощак поддерживает баланс лимфатической системы. Таким образом, организм становится более устойчивым к вредным микроорганизмам. Также снижается риск появления почечных камней, инфекций мочевого пузыря и изжоги.