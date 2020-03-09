Суперлуние 9 марта: чего ждать знакам Зодиака — советы астролога

Вечером земляне увидят гигантскую Луну. Максимальное приближение к Земле ее естественного спутника можно будет наблюдать с 20.00. По словам астролога Ольги Миролюбской, в такие периоды усиливается влияние Луны на важные сферы жизни. На своем канале в Яндекс-Дзен она рассказала, чем обернется суперлуние для знаков Зодиака.

Овен

Суперлуние поможет вам освоить свежие методики в работе, взяться за освоение нового проекта в профессиональной сфере. Увеличиваются шансы покончить с вредными привычками и войти в период успешного очищения и оздоровления организма, разработать приемлемую диету и не отклоняться от нее.

Телец

Сегодня вас ожидают изменения в любовной сфере — захочется прояснить отношения с близкими. Появится возможность установить отличную связь с детьми, незабываемо провести с ними время. Возможны приливы вдохновения, новых идей и любовь с первого взгляда.

Близнецы

Суперлуние повлияет на процессы, связанные с местом жительства. Если вы долгое время не могли решить вопрос с недвижимостью, эта ситуация прояснится. Не исключено, что найдется покупатель вашей квартиры. Хорошее время для ремонта и обновления бытовой техники.

Рак

Для вас откроются области знаний, которые нужно покорить, и места, которые важно посетить. Полнолуние порадует приятной мелочью — хорошей книгой, новостью и так далее. Время подходит для открытия счета в банке, получения новой информации.

Лев

Вы сможете получить дополнительную сумму денег от продажи недвижимости или от дополнительной подработки. Возможно, вы почувствуете, насколько вас ценят, как к вам относятся окружающие. Есть шанс купить то, что долго искали для себя или супруга.

Дева

В суперлуние всплывут личные вопросы — внешность, отношения с любимыми и окружением. Привычки и манеры потребуют перемен к лучшему. Время прислушаться к словам близких, посмотреть на свою жизнь с других точек зрения.

Весы

Период для прошлых дел и связей. Возможно, кто-то из бывших партнеров даст о себе знать. Не дайте втянуть себя в интригу и не давайте в долг. Обратите внимание на себя, подлечите то, что давно хотелось.

Скорпион

День повлияет на отношения с друзьями и меценатами — действовать придется на виду у всех. Не исключено, что с кем-то предстоит прекратить отношения. Жизнь подкинет подсказки к направлению деятельности, возможно исполнение мечты.

Стрелец

Суперлуние призовет к активным действиям для карьеры, высветит ваши цели. Вы поймете, в каком направлении лучше развиваться. Вы успешно завершите проект на работе, получите признание руководства. Ожидается прилив творческих сил, вдохновение, романтика, влюбленность.

Козерог

Под влиянием суперлуния вы решите отправиться в поездку, на море в дальние страны или уедете на выходные за город. Захотите сходить на выставку или на концерт, побаловать себя роскошествами. Есть смысл привести документы в порядок.

Водолей

9 марта всплывет вопрос, связанный с деньгами вашей семьи, мужа или жены, долгами, ссудами, штрафами или ипотекой. Прояснится ситуация с пособием от государства или получением кредита в банке. Не рекомендуется давать в долг и участвовать в рисковых делах.

Рыбы