Гороскоп на 9 марта: Раки готовы к переменам, а Козероги погрязнут в решении проблем

Будьте готовы к тому, что постпраздничный понедельник будет наполнен приятным и плодотворным общением. В этот лунный день окружающие склонны к открытости и искренности, поэтому праздничные «посиделки» будут особо душевными и теплыми. Но засиживаться допоздна звезды вам не советуют.
Овен
Будет несправедливо, если виновных в семейных проблемах вы станете искать где угодно, только не в себе.
Телец
Постарайтесь хорошенько отдохнуть – на то вам и дан выходной. Выбирайте сами, чем заняться для релакса.
Близнецы
В этот день вам показано общение со стихией земли и природы, так что не удивляйтесь, если вас потянет за город.
Рак
Лев
Близкие могут изменить ваши планы. Лучше молча покоритесь, потому что возмущениями вы ничего не измените.
Дева
Можно весь мир изменить к лучшему, но начинать всегда следует с себя. Подумайте, что бы вы хотели поменять в себе?
Весы
Вас ждет разноплановый день, когда настроение может меняться несколько раз по не зависящим от вас причинам.
Скорпион
Вспомните, кого вы могли нечаянно обидеть и постарайтесь загладить свою вину. Просто поговорите по душам.
Если вас ничего не держит дома, отправляйтесь на природу и проведите день в общении с друзьями.
Козерог
Постарайтесь побыстрее разобраться в накопившихся проблемах, чтобы еще осталось время на отдых, пишет «Сегодня».
Водолей
В этот день вы можете позволить себе ничего не делать и предаться праздности и расслаблению.
Рыбы
День подходит для накопления информации, которая в дальнейшем пригодится вам для самосовершенствования.