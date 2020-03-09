Женщины подрались из-за туалетной бумаги в Австралии

Дефицит времен перестроечного СССР охватил благополучный Запад. В Интернете появилось видео драки двух женщин из-за рулонов туалетной бумаги. Инцидент произошел в Австралии, в супермаркете на юго-западе Сиднея. Ролик стал вирусным и стремительно распространяется в Сети.
Три женщины устроили драку из-за упаковки туалетной бумаги в австралийском супермаркете. Об этом в воскресенье сообщают «Известия» со ссылкой на The Weekend Australian.
Конфликт между посетительницами супермаркета Woolworths произошел накануне в городе Чуллора. Ссора между женщинами была запечатлена на видео, ролик набрал уже больше 4 миллионов просмотров.
На кадрах видно, что две женщины полностью заполнили тележки упаковками туалетной бумаги. Третья посетительница сочла это несправедливым и попыталась забрать у них одну упаковку, после чего между ними завязалась драка.
Две участницы потасовки были вынуждены явиться в полицию, суд по их делу назначен на конец апреля.