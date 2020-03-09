Бывший муж Ирины Понаровской развращал сына

«У Иры был тяжелейший пиелонефрит. И на два года я ее отстранил от работы и лечил. Вылечил. Мы приехали на улицу Чайковского, она сдала все анализы. У нее там был друг какой-то Саша. И он говорит: «Ирина, это какое-то чудо!» А она: «Чудо сидит за дверью». И просит меня войти. То есть это я ее вылечил», — вспоминает бывший муж певицы Вейланд.

Однако отношения пары все равно не сложились. Причиной стало рукоприкладство мужчины. Певица без сожаления разорвала эти отношения. А Родд принялся мстить Понаровской, выкрав самое дорогое, что у нее есть — сына. «Она забрала Энтони, потом я узнал, что он не с ней, а в Петербурге. Я тут же купил вторую машину, потому что первую я ей отдал, и погнал туда. Я помчался туда, пришел, сын бросился ко мне. Мы с ним пошли плавать, я его посадил в машину. И я летел километров 150 на Москву», — продолжает мужчина.

Ирина Витальевна узнав, кем является похититель, решила последить за ним. Она выяснила, что бывший муж каждую ночь куда-то увозит их сына-подростка. Выяснилось, что Вейланд брал мальчика с собой в гостиницу, где на его глазах предавался любовным утехам с танцовщицами, желая таким образом показать взрослую жизнь. Сама певица сегодня отказывается говорить на эту тему, ведь ей пришлось долго приводить наследника в чувство от ужасов пережитого.

«Ты мне говорила, что я буду видеть своего сына и не сдержала слово, но я все равно люблю тебя. Сына люблю также, хотя он ни разу не позвонил мне», — обращается артист к экс-супруге.