Всемирная организация здравоохранения рассказала, когда исчезнет коронавирус

«Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, - сказал специалист. - В настоящий момент нет оснований предполагать, что так произойдет. Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе».

На этом фоне поступили сведения о том, что китайские медики заметили изменения в симптомах нового коронавируса: признаки недуга поменялись по сравнению с периодом началом вспышки заболевания. Как пишет РБК, у людей, заразившихся COVID-19 в последнее время, клинические симптомы заболевания проявлялись не столь явно.

Специалисты провели исследование, в рамках которого пациентов с уханьской пневмонией разделили на две группы. В первую вошли инфицированные, заразившиеся в период с 16 по 22 января, во вторую - с 23 по 29 января. У больных первой группы наблюдалась высокая температура, слабость, боль в мышцах. Также у них была зафиксирована мокрота и пониженный уровень лимфоцитов в крови. У участников второй группы симптомы выражены менее заметно, но у всех зараженных одинаково проявлялись кашель, тошнота, диарея и тяжесть в груди.

На этом фоне специалисты предположили, что с течением времени способен видоизменяться и больше становиться похожим на грипп.

Добавим, что число людей, зараженных коронавирусом, достигло почти 102 000 человек. По информации BNO News, 101 957 человек заражены, 3 489 умерли, 57 328 выздоровели.