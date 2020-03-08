Пять главных опасностей сауны: как их избежать

Ожоги и гипертермия

В Финляндии с сауной связан каждый четвертый ожог, 54 процента из них требуют хирургического вмешательства. Обычно они возникают в результате прикосновения к нагревателю или близлежащим горячим поверхностям. Большинство ожогов заживает самостоятельно, но иногда они бывают смертельными. В Германии в 2007 году 64-летний мужчина упал лицом на разогретую каменную печь в сауне и впоследствии скончался от полученных травм.

Также сауна может вызвать гипертермию (тепловой удар). Несмотря на повышенное потение, ваше тело нагревается очень быстро. В 2010 году на чемпионате мира по саунам финалист Владимир Ладыженский скончался из-за значительного перегрева.

Повышение или понижение давления

В сауне кровеносные сосуды кожи расширяются из-за высокой температуры, и в них перетекает кровь, из-за чего артериальное давление падает. Мозг получает мало крови, и вы можете потерять сознание. Сауна особенно опасна для людей с пониженным давлением.

Многие люди любят окунуться в снег или холодную воду после сауны. Такой резкий перепад температуры повышает кровяное давление, что может привести к гипертоническому кризу и другим осложнениям. Ученые из японского Университета Св. Марианны сообщили в 1998 году о пациенте, который окунулся в холодную воду после сауны, и это вызвало у него сердечный приступ.

Снижение фертильности у мужчин

Когда тело нагревается, повышается и температура яичек, а это нарушает развитие сперматозоидов. Хотя эффект обратим, восстановление занимает длительное время. Одно исследование Университета Сиднея показало, что количество сперматозоидов уменьшилось в течение недели после посещения сауны и не возвращалось к норме еще пять недель.

Обезвоживание

В сауне вы сильно потеете, что может привести к обезвоживанию. В среднем потеря составляет почти пол-литра жидкости за один сеанс. Риск обезвоживания повышается, если перед этим вы мало пили или у вас есть болезни почек и мочевыводящих путей.

Обезвоживание вызывает опасные осложнения:

снижение кровяного давления;

тепловое истощение или тепловой удар;

почечная недостаточность;

гиповолемический шок;

судороги;

потерю сознания.

Нарушение развития плода

Младенцы в утробе матери еще не умеют регулировать температуру тела, поэтому чрезмерный нагрев плохо влияет на них. Если женщина посещала сауну в первом триместре беременности, у ее ребенка может нарушиться развитие головного и спинного мозга. Также экстремальная жара парной способна вызвать выкидыши или врожденные пороки у детей, например, дефекты межжелудочковой перегородки сердца или незаращение артериального протока.

Кому нельзя париться в бане

Некоторые состояния здоровья несовместимы с саунами или парными. Перед их посещением проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть что-либо из этого:

астма и другие болезни дыхательных путей;

сердечно-сосудистые заболевания;

беременность;

эпилепсия;

очень высокое или очень низкое кровяное давление.

Также консультация нужна тем, кто принимает стимуляторы, транквилизаторы, снотворные или другие психотропные препараты.

Как получить пользу от сауны

Сауна или баня может быть полезной для лечения хронической обструктивной болезни легких, сердечной недостаточности и болезней периферических артерий. Сауна уменьшает симптомы ревматоидного артрита и восстанавливает мышцы после тяжелых тренировок. Парная также помогает справляться с тревожностью и депрессией. Наконец, она снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы сауна приносила здоровью только пользу, придерживайтесь этих простых правил: