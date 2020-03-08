Владимир Пресняков рассказал о блатных участниках вокальных телешоу

«"Маску" условно можно назвать вокальным шоу. Так как голоса изменены, мы не слышим, как в действительности поют конкурсанты, – говорит Владимир Петрович. – На записи песни в студии можно из любого сделать Каррузо. Человеку достаточно просто прочитать слова песни, а звукорежиссер их потом так обработает, что чуть ли не Шаляпин получится. Не Прохор, конечно, а еще тот – Федор Иванович. "Ты начитывай, начитывай, – говорит звукорежиссер какой-нибудь, например, актрисе. – А мы тебя нарисуем". При этом она может совершенно фальшиво петь – ее всегда можно оттюнить. Кто-то приличней поет, кто соответствует народному термину поющие трусы, и ей просто захотелось быть не просто медийной персоной, но и певицей. И они становятся популярными, даже гастролируют».

Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.

«Они уже много лет идут, – объясняет Владимир Петрович. – Когда были свежими, вызывали большой интерес. Какие классные наставники сидели в "Голосе" – настоящие большие артисты, не случайные люди: Александр Градский, Леня Агутин, Пелагея – фигуры, уважаемые в музыкальном мире».

Но главная претензия Преснякова-старшего к музыкальным телепроектам в другом.

«Там много вкусовщины, мне непонятно, как туда попадают участники. Почему одни проходят дальше, а другие нет, – рассуждает профессиональный музыкант. – Подозреваю, да и умные знающие люди часто говорят, что попадание в эти программы нередко сопряжено с какими-то знакомствами, отношениями с продюсерами этих передач. Мне это неинтересно.

Я люблю смотреть иностранные шоу в интернете – там подобных фокусов нет. В России в каждой сфере своя специфика – что в музыке, что на ТВ, что в спорте. Я, например, сравниваю английский футбол и наш. У нас в стране команда может выиграть при помощи судей, а в Англии это недопустимо. Если случается договорняк – руки за спину и отправляйтесь в клеточку.