На 8 марта Пугачевой подарили сумку странной формы, а Собчак – защитную маску

Благодаря настойчивости Клары Цеткин и Розы Люксембург весь мир теперь отмечает 8 марта праздник женщин. Российские звезды, конечно, тоже. Некоторые из них не прочь похвастаться подарками — даже если они иногда весьма странные.

Сумка для Пугачевой

Один из самых необычных подарков преподнесли Алле Пугачевой. Нет, не Максим Галкин, а один из российских дизайнеров подарил певице сумку, которая напоминает то ли большую орхидею, то ли вагину. «Какие удивительные сумки изготавливает дизайнер! - восхитилась в инстаграме Алла Борисовна. - Всех с праздником». На что подписчики отвечают: «Фрейд бы тут повеселился в комментах». Возможно, дизайнер и правда хотел изобразить цветок. А, возможно, именно 8 марта, в женский день, хотел подчеркнуть значимость и главенство слабой половины в этом мужском мире». Эксперты оценивают такую сумку в 260 евро.

Маска для Собчак

Всемирная истерия, связанная с распространением коронавируса, не прошла и мимо главной интервьюерши страны Ксении Собчак. Ведущая шоу «Док-Ток» получила от друзей на 8 марта защитную маску. Правда, судя по изображению коробки в сториз, это противоаэрозольная фильтрующая маска. Едва ли помогающая от модного вида вируса. Точнее, их набор из 10 штук. Как написано на коробке, сделано в Великобритании. Что ж, в качестве шутки, наверно, неплохой подарок. Хоть и предсказуемый, ценой в 65 евро.

Кофта для мамы Ивлеевой

Леша Узенюк, больше известный среди молодежи как грозный рэпер Элджей, отказался не только от белесых линз, но и от одной из своих кофт. Так заботливый зять решил осчастливить любимую тещу Наталью Никитину — маму Насти Узенюк (в девичестве Ивлеевой). Довольная женщина получила фирменное худи Элджея и пришла в нем в кафе, где сфотографировалась и выложила соответствующий пост в инстаграм. «Как училка», — подписала снимок теща Элджея. Наверняка кофта за 87 евро — это искренний порыв души Алексея, а не попытка задобрить маму жены тем, что было под рукой, и не искусная промо-кампания одежды, которую в интернете продают со скидкой.