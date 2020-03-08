Яна Рудковская на карантине из-за коронавируса. Ей пришлось отменить вечеринку на день рождения

Я вынуждена перенести празднование с 11 на 24 марта! Только представьте, чего мне это стоило за четыре дня до праздника.

Тем не менее, это так. Светская львица недавно вернулась с модного показа, проходившего в Париже. И попала на 14-дневный карантин, поскольку эпидемиологическая ситуация во Франции считается неблагополучной.

Об этом звезда рассказала в своем Телеграм-канале.

Яна пытается шутить и не теряет присутствия духа.

Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями, поэтому сижу на 14-дневном карантине,

— пишет она.

Пресловутая маска — черного цвета с белыми камелиями от известного бренда — в которой она гуляла по улицам французской столицы — вызвала немало комментариев в социальных сетях, причем не всегда доброжелательных.