Собчак пожалела, что не помирилась с Тиньковым после новости о его болезни

Журналистка Ксения Собчак на своей странице в Instagram сообщила о сложностях в отношениях с российским предпринимателем Олегом Тиньковым. Она жалеет, что не помирилась с предпринимателем, у которого недавно обнаружили рак крови, пишет Rambler.ru.
Журналистка написала, что знает бизнесмена с 16 лет и за это время их отношения изменялись как в лучшую, так и в худшую стороны. Но один поступок Тинькова телеведущая запомнила на всю жизнь. В сложное для Собчак время, когда на нее оказывалось политическое давление, именно бизнесмен поддержал ее, предоставив крупный рекламный проект. Собчак выразила уверенность, что бизнесмен скоро поправится.
Олег, мы поссорились к сожалению, и я жалею, что не помирились. Шлю тебе лучи поддержки сегодня, и уверена, что ты справишься и все будет хорошо,
— написала журналистка в Instagram.
Подписчики по-разному восприняли сообщение Собчак. Одни похвалили за умение признавать собственные ошибки, а другие раскритиковали за ее характер, из-за которого она часто ссорится с людьми.
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Я знаю Олега с моих 16ти лет. Мы много общались. Потом Я делала с Олегом два больших интервью -когда работала в GQ и для Дождя. Потом всякое бывало. И как бы мы не ссорились я запомнила момент,когда на меня было максимальное политическое давление и обыски,он демонстративно дал мне большой рекламный контракт. Мне этот жест человеческий очень понравился. Олег,мы поссорились к сожалению,и я жалею ,что не помирились. Шлю тебе лучи поддержки сегодня,и уверена,что ты справишься и все будет хорошо✊🏻