Собчак пожалела, что не помирилась с Тиньковым после новости о его болезни

Я знаю Олега с моих 16ти лет. Мы много общались. Потом Я делала с Олегом два больших интервью -когда работала в GQ и для Дождя. Потом всякое бывало. И как бы мы не ссорились я запомнила момент,когда на меня было максимальное политическое давление и обыски,он демонстративно дал мне большой рекламный контракт. Мне этот жест человеческий очень понравился. Олег,мы поссорились к сожалению,и я жалею ,что не помирились. Шлю тебе лучи поддержки сегодня,и уверена,что ты справишься и все будет хорошо✊🏻