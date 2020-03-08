Собчак пожалела, что не помирилась с Тиньковым после новости о его болезни

Журналистка написала, что знает бизнесмена с 16 лет и за это время их отношения изменялись как в лучшую, так и в худшую стороны. Но один поступок Тинькова телеведущая запомнила на всю жизнь. В сложное для Собчак время, когда на нее оказывалось политическое давление, именно бизнесмен поддержал ее, предоставив крупный рекламный проект. Собчак выразила уверенность, что бизнесмен скоро поправится.