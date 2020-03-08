ВИДЕО ⟩ Музейщики «Царского Села» поддержали Little Big и исполнили танец Skibidi

Сотрудники не сомневаются, что петербургские музыканты дерзко и весело представят Россию на «Евровидении», пишет Пятый канал.
Сотрудники музея-заповедника «Царское Село» решили поддержать группу Little Big, которая представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Музейщики отвлеклись от своих рабочих дел и исполнили зажигательный танец Skibidi. Видеозапись появилась на официальной странице Государственного музея-заповедника в Instagram.
Музейные сотрудники, а по совместительству звезды Царскосельского танцпола, встали из-за своих рабочих мест и станцевали под Skibidi. Выкладываем этот, как нам кажется, зажигательный вариант исполнения и желаем нашим ребятам победы!
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Группа @littlebigband дерзко и весело представит Россию на Евровидении @eurovision - ни секунды в этом не сомневаемся. Музейные сотрудники, а по совместительству звёзды царскосельского танцпола, встали из-за своих рабочих мест и станцевали под #Skibidi. Выкладываем этот, как нам кажется, зажигательный вариант исполнения и желаем нашим ребятам победы! #царскоесело #евровидение #tsarskoeselo #eurovision #littlebig
Работники добавили, что не сомневаются в том, что группа Little Big дерзко и весело представит Россию на «Евровидении».
Вокальный конкурс «Евровидение» пройдет в голландском Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года. В нем примут участие представители 41 страны. Известно, что группа Little Big будет выступать в первом полуфинале.