ВИДЕО ⟩ Музейщики «Царского Села» поддержали Little Big и исполнили танец Skibidi

Группа @littlebigband дерзко и весело представит Россию на Евровидении @eurovision - ни секунды в этом не сомневаемся. Музейные сотрудники, а по совместительству звёзды царскосельского танцпола, встали из-за своих рабочих мест и станцевали под #Skibidi. Выкладываем этот, как нам кажется, зажигательный вариант исполнения и желаем нашим ребятам победы! #царскоесело #евровидение #tsarskoeselo #eurovision #littlebig

A post shared by tsarskoe_selo (@tsarskoe_selo) on Mar 7, 2020 at 8:42am PST