ВИДЕО ⟩ Музейщики «Царского Села» поддержали Little Big и исполнили танец Skibidi

Сотрудники музея-заповедника «Царское Село» решили поддержать группу Little Big, которая представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Музейщики отвлеклись от своих рабочих дел и исполнили зажигательный танец Skibidi. Видеозапись появилась на официальной странице Государственного музея-заповедника в Instagram.

Музейные сотрудники, а по совместительству звезды Царскосельского танцпола, встали из-за своих рабочих мест и станцевали под Skibidi. Выкладываем этот, как нам кажется, зажигательный вариант исполнения и желаем нашим ребятам победы!

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Работники добавили, что не сомневаются в том, что группа Little Big дерзко и весело представит Россию на «Евровидении».