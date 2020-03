Ида Галич опубликовала первые фотографии сына

Целый месяц данный товарищ живет с нами ☺️❤️ собеседник, конечно, потрясающий: всегда выслушает, лишнего не скажет 😅 спасибо тебе @flo_rida ❤️😭 это определённо лучшее, что мы сделали в своей жизни 🐒😊 Ph: @babybar.moscow Спасибо, что приехали к нам, девочки 🙏 Кстати, не переживайте. Во время таких фотосессий ребёнку не больно , а наоборот очень комфортно. С ним возятся, носятся, убаюкивают специально обученные прекрасные люди😻😅

A post shared by ИДА ГАЛИЧ / ИДА БАСИЕВА (@galichida) on Mar 7, 2020 at 2:20am PST