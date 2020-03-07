Ида Галич опубликовала первые фотографии сына

Последний месяц Ида Галич не перестает делиться с поклонниками новостями о материнстве и постоянно публикует снимки и сториз о том, как восстанавливается после беременности. Она ласково высмеивает звезд, которые уже на третий день после родов выглядят на все сто, а также рассказывает о воспитании и буднях молодых родителей.

Ее сын Леон появился на свет седьмого февраля — об этом сообщил отец знаменитости в личном микроблоге, а затем и сама Ида. Сегодня же, месяц спустя, заботливая мама не удержалась и опубликовала несколько снимков Леона. Пользователи умилились красивым кадрам ребенка и отметили, что он очень похож на звездную маму.

«Целый месяц данный товарищ живет с нами! Собеседник, конечно, потрясающий: всегда выслушает, лишнего не скажет. Спасибо тебе, любимый муж! Это определенно лучшее, что мы сделали в своей жизни», — заявила Галич.

Под комментариями нашлись пользователи, удивившиеся положению Леона. По их мнению, малышу в таком возрасте пока рано сидеть или же принимать определенные позы — это они решили высказать Иде, которая не стала молчать: «Кстати, не переживайте. Во время таких фотосессий ребенку не больно, а наоборот, очень комфортно. С ним возятся, носятся, убаюкивают специально обученные прекрасные люди».

Напомним, что Галич старалась скрыть беременность, но летом ее заметили в одном из перинатальных центров Москвы, а после на улицах Монако, где был отчетливо виден округлившийся живот блогера. Через несколько дней Ида подтвердила беременность, опубликовав забавный пост: «Раз все паблики уже написали, не вижу смысла делать вид, что ничего не происходит. Когда два человека любят друг друга, такое происходит. Всем спасибо за поздравления, мы еще совсем маленькие, но конспиратор из меня так себе».

Телезвезда в одном из интервью призналась, что будет строгой мамой, так как всего добилась сама и прошла большой путь от никому неизвестной девушки до блогера с миллионной аудиторией. Сына она баловать не собирается, даже несмотря на то, что в прошлом году вошла в список Forbes, как одна из самых высокооплачиваемых интернет-звезд. «Могу сказать точно, что буду требовательной. Я и к себе требовательна, и к окружающим. Буду ребенка терроризировать: «Встань и иди работать!» — заявляла она.