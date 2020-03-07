Мужа Ники Минаж арестовали. Ему грозит 10 лет тюрьмы

Кеннет состоял на учете в Нью-Йорке, но не стал заниматься этим вопросом в Калифорнии, где его задержали за это в ноябре, выпустили под залог в $20 тысяч и предъявили обвинения.

В минувшую среду супруг рэперши появился в суде, где не признал свою вину. Следующее слушание состоится 23 марта, а пока Кеннета выпустили под залог в $100 тысяч, обязали носить электронный браслет и запретили употреблять наркотики и покидать Южную Калифорнию. В случае, если вина рэпера будет доказана, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.