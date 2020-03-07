Миллионы за шоу: сколько получают Собчак, Дудь и Тодоренко на YouTube

Согласно результатам агенства журналист Юрий Дудь смог обойти конкурентов и заработать 743 тысячи за прошедший год. Аналитики отмечают, сейчас канал «Вдудь» является самым популярным по количеству рекламных интеграций, что говорит о большом зрительском потенциале проекта.

Напомним, что Юрий Дудь начал строить карьеру журналиста в 2011 году. Тогда он стал ведущим программы про спорт, а также работал на одной из московских радиостанций. Кроме того, Дудь продолжает трудиться в качестве независимого журналиста и берет заказы на проведение мероприятий. В 2017 году Юрий решается на собственное шоу на YouTube, которое становится знаковым в его карьере. Сам Дудь не верил в успех проекта и боялся, что подписчики сочтут формат интервью устаревшим и скучным. Однако рейтинги показали обратную реакцию, и вскоре у Юрия появились спонсоры, а его канал стал одним из самых посещаемых порталов в Сети.

На втором месте оказалась Регина Тодоренко, полюбившаяся общественности благодаря своим пятничным программам. Поклонники телеведущей уверяют, что супруга Топалова нравится им легкостью, юмором и добротой. Возможно, именно это помогло Тодоренко пополнить кошелек на 26 миллионов рублей за счет YouTube-канала.

38-летняя Ксения Собчак пробовала себя в различных областях. Она ведет политическую деятельность, работает телеведущей, участвует в светских мероприятиях и даже выступила в качестве актрисы. Тем не менее, гораздо ближе Ксении сфера журналистики. Так, бизнесвумен разработала собственный проект для YouTube «Осторожно, Собчак!», который быстро смог заручиться любовью зрителей. Специалисты утверждают, за прошедший год Ксения заработала на канале более 194 тысячи евро. Однако даже с такой прибылью Собчак занимает всего лишь четвертое место в списке.