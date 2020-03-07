Джаред Лето рассказал, как чуть не умер во время занятий скалолазанием

В своей жизни я несколько раз был близок к смерти, и последний случай произошел совсем недавно. Был момент в Йосемитском парке, когда я болтался на тросе на высоте 900 метров... Помню, что в этот момент у меня был очень прямой разговор с самим собой. О том, что терять разум в такой момент неэффективно. О том, как это важно для выживания — оставаться настолько спокойным, насколько это возможно,