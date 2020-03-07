Сб, 7.03.2020
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«Пою я примерно как Бузова»: Собчак объяснила, почему не станет певицей

Ксения Собчак

ФОТО: скриншот видео

Журналистка Ксения Собчак отпустила колкость в адрес певицы Ольги Бузовой во время пресс-завтрака грядущей премии «Муз-ТВ». Об инциденте сообщает издание Sobesednik.ru.

Во время мероприятия Собчак задали вопрос — готова ли она выйти на сцену в качестве певицы. Светская львица ответила отрицательно, приведя в пример присутствовавшую там же Ольгу Бузову.

«Пою я примерно как Ольга Бузова. Поэтому мне петь не нужно. А вот танцевать я готова. Хватит нам доморощенного стриптиза, который все рассматривают в телефонах. Нужно выходить на большую сцену», — сказала Собчак.

Сама Ольга на едкий комментарий Собчак внимания не обратила и продолжила отвечать на вопросы журналистов.

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