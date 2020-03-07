Гороскоп на 7 марта: прекрасный день для Рыб и сложности у Весов

Хорошо складываются семейные отношения, представители разных поколений смогут найти общий язык. Можно помогать родственникам советом и делом, а также просить их о поддержке в важных для вас вопросах. Финансовая ситуация улучшится, пишет Dvorec.ru.

Овен

Весьма напряженно будут складываться отношения с любимым человеком, и вы поступите очень мудро, если откажетесь от критических и обидных высказываний, не станете напоминать об ошибках прошлого. Следует также иметь в виду, что это не самый благоприятный день для того, чтобы хвастаться своими достижениями и победами, вообще привлекать к себе внимание. Уйдите в тень на время – это поможет решить многие проблемы.

Члены семьи отнесутся к вам с пониманием, окажут помощь охотно и бескорыстно. Ваши эмоциональные порывы будут истолкованы должным образом. Вероятно улучшение финансового положения, возможно получение дорогих подарков. Активный отдых пойдет на пользу, эксперименты с имиджем будут удачными.

Телец

День обещает большие успехи в любых занятиях, требующих интеллектуальных усилий и использования своего творческого потенциала. Приятным будет общение со старыми и новыми знакомыми, появится возможность окружить себя людьми, разделяющими ваши увлечения и интересы. Это не самый благоприятный день для активного отдыха, физические нагрузки должны быть умеренными. Возможны удачные покупки, в особенности – если речь идет о вещах практичных, предназначенных для повседневного использования.

Тенденции, под влиянием которых находится сфера романтических отношений, не слишком благоприятны. Придется постараться, чтобы избежать конфликтов с любимым человеком, решить накопившиеся проблемы мирным путем.

Близнецы

Берегите себя от перегрузок, которые могут быть связаны как с необходимостью заниматься решением серьезных проблем, так и со слишком интенсивными развлечениями. Не злоупотребляйте спиртными напитками и тяжелой пищей, постарайтесь обеспечить себе полноценный отдых. Хорошо сложатся поездки, вдали от дома можно завязать приятные и многообещающие знакомства.

Атмосфера в семье будет приятной, полной доверия и искренности. Не скрывайте от родственников своих проблем: полученные советы будут весьма полезными. В романтических отношениях серьезные перемены маловероятны, и инициировать их не стоит.

Рак

Финансовая ситуация сложна, отложите покупки вещей, не являющихся предметами первой необходимости. Денежные поступления, на которые вы рассчитывали, заставляют себя ждать. Близкие родственники помогут в решении многих проблем, а ответственность за психологический комфорт членов семьи ляжет на ваши плечи. Не скупитесь на проявления внимания и заботы, ваша опека никому не покажется навязчивой.

Очень хороши тенденции развития романтических отношений, можно решить многие проблемы в этой сфере, навести порядок в личной жизни. Удачный день для поездок и путешествий, отдыха на природе. Настроение будет хорошим, серьезные недомогания маловероятны.

Лев