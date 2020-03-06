Специалисты рассказали о необычных признаках коронавируса

Китайский вирус COVID-19 довольно быстро распространяется по миру, причем большая часть случаев заболевания и летальных исходов приходится именно на Китай. По словам экспертов, симптомы коронавируса могут начать проявляться через 10, а иногда 20 дней, после заражения.
По данным ВОЗ, основными признаками являются кашель, высокая температура и одышка. В некоторых случаях, симптомы похожи на респираторное заболевание. Однако, по словам вирусолога, в Университете Суррея Николаса Локера существует еще несколько особенностей проявления вируса, на которые стоит обратить внимание, пишут Argumentiru.com.
«Клинические симптомы проявляются у пациентов лихорадкой, сухим кашлем, чувством удушья, стеснением в груди, учащенным сердцебиением, хрипами, сопровождаемыми головной болью», - пояснил медик. Кроме того, при коронавирусе человек может столкнуться с заложенностью носа, насморком, а также болью в горле и диареей.
В ВОЗ напоминают, что вирус передается воздушно-капельным путем. В качестве мер предосторожности следует избегать тесного контакта с больными людьми, не прикасаться к лицу, глазам и рту, находясь на улице, как можно чаще мыть руки и протирать дезинфицирующими средствами предметы, особенно гаджеты.