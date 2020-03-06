Вирус наступает: производство некоторых напитков Coca-Cola может прекратиться из-за коронавируса

Какое отношение имеет коронавирус ко вкусу Coca-cola? Оказывается, непосредственное. Производитель знаменитого напитка сообщил, что эпидемия повлияла на поставки заменителей сахара из Китая, которые используются в рецептуре кока-колы. Если распространение вируса продолжится, может возникнуть дефицит, сообщается в субботу, 29 февраля, на сайте CNN, передают Vesti.co.il.

Из годового отчета компании Coca-Cola, опубликованного в конце февраля, следует, что пострадали поставки сахарозаменителей. "Мы задействовали программу экстренных поставок и не думаем, что эти задержки окажут влияние в ближайшее время. Вместе с тем, если нарушение поставок из Китая продолжится, то в отдаленном будущем возникнет дефицит ряда компонентов напитка", – заявил представитель компании.

Основными заменителями сахара являются аспартам, ацесульфам калия, сукралоза, цикламат и стевиол. В своем отчете Coca-Cola назвала сукралозу, которая производится в США и в Китае, компонентом, имеющим критическое значение. Но препарат сукралозы Splenda, применяемый в одном из брендов диетической колы, производится в самих США, а не импортируется из КНР.

Coca-Cola опубликовала декларацию, в которой указаны непосредственные и отсроченные эффекты эпидемии коронавирусной инфекции.

Компания сообщила, что принимает меры профилактики в отношении своего китайского персонала. Это включает поставку масок, средств дезинфекции рук и термометров. Кроме того, фирма организует систему мониторинга здоровья персонала на своих предприятиях в Китае.