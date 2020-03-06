«Буду бороться за саму жизнь». Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией

«У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — рассказал Тиньков.
Миллиардер отметил, что не хотел раскрывать подробности, однако его молчание в свете инициированного США судебного процесса «вызвало некоторые вопросы и спекуляции». «Это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку», — отметил он.
С бизнесом, по его словам, «все по плану», им управляет «прекрасная команда», а сам он уже пару лет как отошел от операционной деятельности. «Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом», — заключил он.