Столетнюю старушку отправили за решетку за непристойное обнажение

Рут Брайант (Ruth Bryant) не нарушала закон, но хотела перед смертью побывать в тюрьме. Офис шерифа округа помог ей исполнить мечту. Перед ее юбилеем в дом престарелых приехали помощники шерифа и предъявили старушке ордер на арест за непристойное обнажение. Они надели на нее наручники, приковали к ходункам и повели к полицейской машине.

Хотя ее просили не сопротивляться, долгожительница все же лягнула одного из помощников шерифа. «Не лягайтесь, у меня больное колено», — сказал он. «У меня оба колена больные!» — ответила она и села в автомобиль. Ее везли в тюрьму с включенной сиреной и мигалками.

После поездки старушка заметила, что полицейским следует ловить настоящих преступников — людей, которые делают неудобные автомобильные сиденья. «Нужно арестовать их всех до последнего», — посоветовала она.

В тюрьме Брайант сфотографировали и выдали ей оранжевую арестантскую одежду с надписью «Тюрьма округа Персон». Она провела в камере несколько минут, а затем вернулась в дом престарелых, где ее ждал праздничный торт.