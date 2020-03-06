Бывший муж Пелагеи впервые вышел в свет с любовницей

В конце февраля влюбленные вместе отметили день рождения Ивана, которому исполнилось 28 лет, однако предпочли в канун праздника устроить домашние посиделки. А спустя несколько дней спортсмен и его новая пассия все же закатили шумную вечеринку, куда пригласили друзей и родных Ивана.

О прошедшем мероприятии Гончар поспешила отчитаться в соцсети, опубликовав совместные фото с Телегиным, на которых они обнимаются и целуются. Кроме того, на празднике игрок ЦСКА познакомил Марию со своей мамой, лишний раз продемонстрировав, насколько серьезны его намерения. Публика же, увидев подобные проявления чувства, и вовсе заподозрила любовников в скорой свадьбе. И это при том, что с развода хоккеиста с Пелагеей не прошло и полугода.