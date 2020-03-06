От какого цвета нужно отказаться каждому знаку Зодиака, чтобы вас не покидала удача

Цвет может влиять на восприятие мира, а также вызывать негативные и позитивные эмоции. Давайте узнаем, какие цвета предпочтительнее всего для каждого знака Зодиака, и от каких нужно отказаться, чтобы удача была всегда на вашей стороне.

Овну категорически противопоказаны все оттенки синего цвета. Это «бездонный» цвет. Он зачаровывает своей синевой. Синий цвет мешает Овнам найти смысл в жизни и может своей «бездонностью» вогнать Овнов в хандру или слабость. Поэтому Овнам нужно быть поаккуратнее в выборе цвета и синий цвет это просто не ваш цвет.

Тельцу не рекомендуются все оттенки желтого и красного цвета. Они негативно сказываются на настроении Тельцов, усиливают жестокость и разрушает ауру Тельца.

Близнецы просто светятся положительной энергетикой и проникновенным умом. Они оптимисты, и им нежелательно использовать зеленый цвет и все его оттенки. Зеленый цвет вызывает у этого знака Зодиака скуку и безнадежность. Близнецам стоит отказаться от этого цвета, чтобы не «засорять» свое биополе.

У Раков очень развита интуиция, это творческие личности, у некоторых даже есть дар ясновидения. Черный цвет категорически противопоказан Ракам. От этого цвета пропадает уверенность и может начаться затяжная депрессия.

Лев любит все яркое и фееричное. И как известно все пастельные оттенки, а также белый цвет «съедают» энергию Львов и высасывают все силы. Разумно отказаться от них.

Девам, чтобы не активировать свое неконтролируемое эмоциональное поведение, нужно отказаться от красного и алого цвета. Выбирать следует более спокойные оттенки, тем самым стабилизируя свой эмоциональный фон.

Весам, этому легкому, уравновешенному знаку Зодиака подходят холодные оттенки и совершенно нарушают душевное равновесие красный и терракотовый. Используя такую палитру в своей жизни, Весы ощущают энергетический спад и чрезмерную возбудимость.

Скорпиону необходимо напрочь отказаться от белого цвета. Этот цвет не только отодвигает удачу подальше, но и негативно действует на энергетику. Скорпионы лишаются вдохновения и при этом обостряется подозрительность.

Оптимисты по жизни, Стрельцы наделены мощной энергетикой и духовными качествами. Стрельцам повезло, им подходят буквально все цвета, кроме синего. Синий цвет негативно влияет на представителей этого знака, вызывая беспокойство и стресс. Проблемы будут преследовать вас, если вы не откажетесь от синего цвета.

Все темные цвета и оттенки несут удачу Козерогам. И наоборот, красно-оранжевые негативно сказываются не только на энергетике этого знака Зодиака, но и на судьбе.

Цвета, которые отталкивают удачу от Водолеев - это темно-зеленый и черный. Такие темные цвета сказываются на самоуважении. Водолеям лучше всего выбирать теплые оттенки и цвета, чтобы стабилизировать свою энергетику.