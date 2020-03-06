Актера Михаила Ефремова не пустили в самолет на Ригу

Пиар-директор актера Михаила Ефремова Татьяна Глаголева отказалась объяснять причины, по которым звезду не пустили на борт самолета, следующего рейсом до Риги. Артист собирался отправиться в столицу Латвии из петербургского аэропорта «Пулково», однако авиакомпания АirBaltic отказала ему в посадке.

«Без комментариев», — сказала Глаголева в беседе с 5-tv.ru.