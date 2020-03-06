Пт, 6.03.2020
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Актера Михаила Ефремова не пустили в самолет на Ригу

Михаил Ефремов

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

В то же время в авиакомпании AirBaltic сообщили, что звезда был нетрезв.

Пиар-директор актера Михаила Ефремова Татьяна Глаголева отказалась объяснять причины, по которым звезду не пустили на борт самолета, следующего рейсом до Риги. Артист собирался отправиться в столицу Латвии из петербургского аэропорта «Пулково», однако авиакомпания АirBaltic отказала ему в посадке.

«Без комментариев», — сказала Глаголева в беседе с 5-tv.ru.

В то же время в самой авиакомпании сообщили, что Ефремов был нетрезв, однако, поскольку пассажир не устраивал дебош на борту, обошлось без штрафа.

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