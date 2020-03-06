Сын Высоцкого может подать в суд из-за фото отца в рекламе ФБР

— Судиться в Америке — дело сложное и дорогое. Что делать, я буду думать. Безусловно, права мои, моего брата и Марины Влади нарушены, поэтому, вероятно, что-то сделать надо. Каким образом и нужно ли здесь требовать компенсацию — мы решим, — заявил он.