Трогательная история! Мокрого кота, трое суток просидевшего на дереве, спасли

- Котик просидел на дереве на проспекте Металлистов три дня, но был явно недоволен вмешательством в свою личную жизнь. Но скользкий ствол не позволил ему смыться наверх. Спасенного бродягу, жутко завывающего, выпустили в обитаемый подвал, - рассказали волонтеры организации «Кошкиспас».

Второй хвостатый забрался на тонкое дерево, расположенное на территории промзоны в Обухово. Достать его было не просто. Спасателям пришлось забираться по лестнице и использовать специальную удавку.

- Кошак почуял, что ему творят добро, и сделал шаг в сторону Саши, но то ли лапкой промахнулся, то ли ветер подул. В общем, прилетел вниз. Я и заявительницы кинулись ловить. И тут же к нам присоединились откормленные промзоновские псы. Битва была короткой и в основном словесной, ни одно животное не пострадал, - успокоили спасатели.