Киркоров объяснил, почему в прошлом году на «Евровидение» поехал Лазарев, а не Little Big

Певец Филипп Киркоров объяснил, почему в прошлом году на «Евровидение» от России отправился во второй раз музыкант Сергей Лазарев, а не молодая питерская группа Little Big. Отметим, что музыканты изъявляли желание отправиться на конкурс, но, как сказал поп-король отечественной эстрады, они опоздали с заявкой, пишет Телепрограмма.
Вопрос к телевизионным руководителям, если что. Решение по Лазареву уже было, но оставалось до поры до времени секретным — до официального объявления. Мы уже начали подготовку — тихо, без публичной огласки, никому ничего не говорили,
- сказал Филипп Киркоров.
По словам Киркорова, в какой-то момент ему позвонил шоумен Александр Гудков. Именно он озвучил мысль послать на «Евровидение-2019» команду из Санкт-Петербурга. В этот момент, по словам поп-короля, он расстроился. Сказал, что уже поздно.
При этом Филипп Киркоров отметил, что ребята ему нравятся. В то же время сам он рекомендовал, чтобы на конкурс поехал именно Лазарев, сообщает «Московский комсомолец».