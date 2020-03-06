Киркоров объяснил, почему в прошлом году на «Евровидение» поехал Лазарев, а не Little Big

Певец Филипп Киркоров объяснил, почему в прошлом году на «Евровидение» от России отправился во второй раз музыкант Сергей Лазарев, а не молодая питерская группа Little Big. Отметим, что музыканты изъявляли желание отправиться на конкурс, но, как сказал поп-король отечественной эстрады, они опоздали с заявкой, пишет Телепрограмма.