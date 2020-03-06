ВРАЧИ ПЛАКАЛИ ⟩ Собака исцелила трехлетнего ребенка после тяжелой операции

История произошла в британском городе Саутгемптон. Мать Оскара, Зои Рельф, рассказывает, что ее сын постепенно переставал реагировать на внешние раздражители. Врачи предупредили, что стоит готовиться к худшему.

Собака спасла мальчика ФОТО: Instagram

Медики предложили матери альтернативный способ лечения сына с помощью пет-терапии и привели в палату собаку породы золотистый ретривер по кличке Лео. По совету врачей, женщина стала разговаривать с ребенком и пообещала ему: если он выздоровеет, то получит в подарок щенка. Как только лапу собаки положили на его руку, учащенный после операции пульс мальчика вернулся к нормальным значениям.

Собака спасла мальчика ФОТО: Instagram

«Это было потрясающе. Врачи плакали, это было просто чудо. Его лицо было обездвиженным, он вообще не шевелился. И вдруг улыбнулся», – вспоминает Рельф в интервью для The Mirror. С тех пор прошло четыре года, и состояние Оскара только улучшалось. Его мать решилась поделиться историей только сейчас.