Беременная Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу из-за коронавируса

Решение далось паре нелегко. «У них всё было готово. На свадьбе ожидалось 150 гостей. Кэти была очень взволнована тем фактом, что будет идти к алтарю беременной. Они оба были в таком восторге, что наконец все детали свадьбы улажены, но из-за коронавируса им пришлось взять паузу», — процитировали инсайдера в People.