Беременная Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу из-за коронавируса

35-летняя Кэти Перри и ее 43-летний жених Орландо Блум отсрочили церемонию бракосочетания, которая должна была состояться в Японии в июне. Причиной переноса торжества стал коронавирус, активно распространяющийся по планете.
Звезды изменили свои свадебные планы. Орландо и Кэти отложили роскошный праздник в Японии на неопределенный срок из-за опасной инфекции. Влюбленные боятся подвергнуть родственников и друзей риску заражения.
Решение далось паре нелегко. «У них всё было готово. На свадьбе ожидалось 150 гостей. Кэти была очень взволнована тем фактом, что будет идти к алтарю беременной. Они оба были в таком восторге, что наконец все детали свадьбы улажены, но из-за коронавируса им пришлось взять паузу», — процитировали инсайдера в People.