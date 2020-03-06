Экс-солистка «Непары» Виктория Талышинская уличила Александра Шоуа во лжи и воровстве

В прошлом году группа «Непара» неожиданно распалась, и каждый из солистов пошел своей дорогой. Талышинская создала группу «2 ОКеана», а Александру Шоуа на днях, после долгих переговоров, удалось выкупить полюбившийся бренд вместе с хитами коллектива. В интервью «СтарХиту» он рассказал, что у него за спиной это пыталась сделать и Вика, однако экс-продюсер отказался отдавать ей права даже за огромную сумму. Впрочем, по версии Талышинской, все обстояло совсем по-другому.

«Во-первых, я никогда не предлагала нашему бывшему продюсеру Олегу Некрасову 20 миллионов за репертуар «Непары». Никогда! — пояснила Виктория. — Для меня 18, замечу, лучших лет жизни, которые я отдала коллективу, отказываясь от личной жизни, ребенка, мотаясь по гастролям по всей стране, — пройденный этап. У меня новый партнер, новый проект — «2 ОКеана», новый репертуар, новые замечательные песни. Я могла бы сказать, что Саша купил по дешевке ворох старья, но не буду. В отличие от него, я не цепляюсь за старые хиты и не боюсь пробовать новое и идти вперед».

Отношения музыкантов в конце многолетнего сотрудничества точно не назовешь дружескими — оба высказывали в адрес друг друга взаимные претензии. «На мой взгляд, расставаться нужно цивилизованно. Тем не менее несколько замечаний в адрес Шоуа я бы хотела сделать, — продолжает Талышинская. — Что касается репертуара. Возможно, Саша запамятовал, что в создании песен «Непары» участвовал не только он. Все самые известные композиции написаны совсем другими авторами или в соаворстве, а не Александром. На сайте Российского авторского общества все записано».

Также артистку задело, что экс-партнер по сцене удалил все ее фото и видео из когда-то бывшего общим Instagram группы «Непара». «Шоуа даже переименовал страницу коллектива, удалив оттуда все мои снимки и видео, фактически украв и переписав историю группы и моей жизни, — говорит Виктория. — Как будто меня никогда и не было. Поступок обиженного мальчика — не более того. Наверное, опять же досадное недоразумение, и Александр просто не в курсе, что на начальном этапе я вкладывала собственные деньги в продвижение нашего проекта. Что ж, я искренне желаю Саше удачи и счастлива, что теперь рядом со мной работают настоящие мужчины, большие и сильные, способные меня защитить, уважающие мое мнение, профессионалы и просто порядочные люди».