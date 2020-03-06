Бойфренд девушки, погибшей в бассейне с сухим льдом: «Начинаю сходить с ума, психика не выдерживает»

Из-за испарений углекислого газа, который был вызван растворением сухого льда в бассейне банного комплекса, трое гостей отравились. Несмотря на то что врачи боролись за их жизни, они умерли. Одной из них стала 25-летняя Наташа. Вместе с бойфрендом она также вела блог в социальной сети Instagram.

После ее смерти Андрей Бойко рассказывает подписчикам, как тяжело он переживает эти события. Вчера девушку похоронили на кладбище в Каплино, в Старом Осколе. Сегодня парень поблагодарил тех, кто пришел проститься с девушкой и поддержать родственников.

«Всю дорогу ревел и согревал ей руку, она стала розовой, казалось, что она даже сжимает ее. Начинаю сходить с ума, психика не выдерживает. Я успел сделать все, что хотел, и что она хотела, надеюсь все правильно. После похорон стало чуть легче, но на душе пустота. Просто черная дыра, что ком в горло не лезет. Начинает рвать крышу, психолог не помогает. Хочется рвать кричать, рассказать обо всем. И психолог говорит писать дневник или блог. Но сейчас я не в состоянии и не в адеквате. А любое слово, написанное или сказанное мной, воспринимается совершенно по-разному, и используется против нас», — отметил Андрей.