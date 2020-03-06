Любвеобильная кошка мешала хозяевам работать из дома, и тогда они пошли на хитрый обман

Супруги Ребекка и Алекс из Лондона поделились на Reddit лайфхаком, как отвлечь питомца, который постоянно требует внимания. И их идея пришлась по душе многим. Пара работает из дома, поэтому ей нужно поддерживать в квартире трудовую атмосферу.

Но их кошечка Зигги решила воспользоваться ситуацией и всё время настойчиво требовала ласки. А хозяйские колени стали ее заветной целью. Усатая забиралась на них при каждом удобном и неудобном случае. «Теперь, когда мы начали оба работать из дома, наша кошка стала суперприлипчивой. Нужно было импровизировать», - говорит Ребекка.

Тогда владельцам пришла в голову интересная мысль, пишет Лайф со ссылкой на The Dodo. Они придумали, как предоставить кошечке тепло и защиту, но при этом не отвлекаться от работы. Супруги смастерили поддельные ноги, для которых понадобились грелка, старые штаны, кроссовки и синтепон. Сначала муж и жена не так сильно верили в успех своего предприятия.

Супруги смастерили поддельные ноги, для которых понадобились грелка, старые штаны, кроссовки и синтепон. ФОТО: Reddit

Однако «ловушка» сработала. Зигги забралась на поддельные колени и нежилась на них целых четыре часа. А пользователи пришли в восторг и от любвеобильной кошечки, и от ее хитрых хозяев, поставив посту более 34 тысяч лайков.