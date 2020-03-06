Девочка из Подмосковья борется за звание самой красивой в мире

10-летняя Дарья Леонова из Дубны принимает участие в международном онлайн-конкурсе «Самая красивая девочка в мире».
В своей возрастной категории Даша занимает второе место. По словам мамы, Даша участвует в фотосессиях с четырех лет, пишет Topnews.
С тех пор девочка регулярно участвует в фотосъемках для авторских и рекламных проектов.
На данный момент у Дарьи - более двух тысяч голосов. Она занимает второе место в своей возрастной категории и четвертое — среди всех участниц конкурса.
Онлайн-конкурс «Самая красивая девочка в мире» проводится один раз в год. Зрительское голосование продлится до 22 июня. После этого профессиональное жюри выберет 18 победительниц.