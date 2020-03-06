«Не променял бы ни на что на свете»: Энрике Иглесиас умилил Сеть рассказами об отцовстве

В конце января Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями третьего ребенка. У пары родилась еще одна девочка, которой дали славянское имя – Маша. Как признался Иглесиас, на имени настояла его супруга, уроженка России Анна Курникова, пишет «Сегодня».
На днях Энрике дал интервью KSAT, в котором поделился впечатлениями об отцовстве. По словам артиста, он мало спит, однако не променял бы эти ощущения ни на что на свете.
«Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я не променял бы это ни на что на свете», – утверждает счастливый отец.
Иглесиас-младший также признался, что самостоятельно меняет подгузники и кормит малышку из бутылочки. В то же время артист никогда не откажется от помощи: «Ну, мне нужна помощь все время. Мне нужна большая помощь!» – говорит Иглесиас.
На вопрос, хочет ли он, чтобы дети пошли по стопам родителей, Энрике ответил, что предпочел бы видеть своих дочерей скорее спортсменками, как их мама, нежели артистками. «Я могу честно сказать вам, если бы мне пришлось выбирать что-то одно, безусловно, я бы выбрал спорт. Просто потому, что я люблю спорт. Я люблю гольф, я люблю теннис, и я не против увидеть, как одна из моих маленьких девочек играет в теннис», – говорит Иглесиас.