«Не променял бы ни на что на свете»: Энрике Иглесиас умилил Сеть рассказами об отцовстве

На днях Энрике дал интервью KSAT, в котором поделился впечатлениями об отцовстве. По словам артиста, он мало спит, однако не променял бы эти ощущения ни на что на свете.

«Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я не променял бы это ни на что на свете», – утверждает счастливый отец.

Энрике Иглесиас с новорожденной дочерью Фото: instagram.com/enriqueiglesias

Иглесиас-младший также признался, что самостоятельно меняет подгузники и кормит малышку из бутылочки. В то же время артист никогда не откажется от помощи: «Ну, мне нужна помощь все время. Мне нужна большая помощь!» – говорит Иглесиас.