Гороскоп на 6 марта: Овнам следует держать эмоции под контролем, а Весы повысят свой авторитет

В пятницу Луна призывает нас не погружаться в суету и не акцентировать внимание на своих интересах, а проявить заботу о других людях. С утра на нас влияют 12-е, а вечером 13-е лунные сутки. По энергетике оба дня похожи. Главное, что надо делать сегодня, — раздавать долги и подарки!
Овен
Прежде чем выпускать из себя наружу противоречивые эмоции и негатив, несколько раз посчитайте до десяти.
Телец
День подходит для выяснения тупиковых отношений, разрешения споров и закрытия старых, изживших себя дел.
Близнецы
Никому не рассказывайте свои секреты. Конкуренты не дремлют, а потому ваш бизнес может оказаться под угрозой.
Рак
Лев
Это не ваш день, поэтому лучше побыть в стороне и не проводить переговоров ни делового, ни личного характера.
Дева
Если вы ищете решение возникшей проблемы, прислушайтесь к внутреннему голосу, и он вас не подведет.
Весы
Не бойтесь делиться своими достижениями с окружающими. Они будут вам благодарны, а вы укрепите свой авторитет.
Скорпион
Найдите в себе смелость и признайте собственные ошибки. Лучше на них учиться сейчас и не повторять в будущем.
Даже если вам ничего не хочется делать, старайтесь себя превозмочь, потому что ваша лень будет дорого стоить.
Козерог
Не бойтесь монотонности. Пройдет время, и она закончится, а вы сможете тогда наслаждаться результатами своих трудов.
Водолей
Смените линию своего поведения, и тогда ваши оппоненты будут повержены неожиданностью вашего решения, уверяет «Сегодня».
Рыбы
Присматривайтесь, прислушивайтесь и набирайтесь опыта у своих же конкурентов. Это принесет вам пользу.