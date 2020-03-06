Гороскоп на 6 марта: Овнам следует держать эмоции под контролем, а Весы повысят свой авторитет

Овен

Прежде чем выпускать из себя наружу противоречивые эмоции и негатив, несколько раз посчитайте до десяти.

Телец

День подходит для выяснения тупиковых отношений, разрешения споров и закрытия старых, изживших себя дел.

Близнецы

Никому не рассказывайте свои секреты. Конкуренты не дремлют, а потому ваш бизнес может оказаться под угрозой.

Рак

День удачен для заключения договоров и налаживания новых деловых связей. Остерегайтесь весенних сквозняков.

Лев

Это не ваш день, поэтому лучше побыть в стороне и не проводить переговоров ни делового, ни личного характера.

Дева

Если вы ищете решение возникшей проблемы, прислушайтесь к внутреннему голосу, и он вас не подведет.

Весы

Не бойтесь делиться своими достижениями с окружающими. Они будут вам благодарны, а вы укрепите свой авторитет.

Скорпион

Найдите в себе смелость и признайте собственные ошибки. Лучше на них учиться сейчас и не повторять в будущем.

Стрелец

Даже если вам ничего не хочется делать, старайтесь себя превозмочь, потому что ваша лень будет дорого стоить.

Козерог

Не бойтесь монотонности. Пройдет время, и она закончится, а вы сможете тогда наслаждаться результатами своих трудов.

Водолей

Смените линию своего поведения, и тогда ваши оппоненты будут повержены неожиданностью вашего решения, уверяет «Сегодня».

Рыбы