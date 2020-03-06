Судебные приставы не могут найти Анастасию Заворотнюк

Как передают российские СМИ, пристав закрыл дело по долгу Анастасии Заворотнюк, которое рассматривалось в суде Люберецкого района Москвы. Такое решение было принято из-за невозможности найти артистку. Звезда вот уже несколько месяцев борется с раком мозга. Ее лечение обходится семье в круглую сумму, однако до сих пор нет точных данных, в какой именно клинике она находится.

По одним данным, звезда «Моей прекрасной няни» является пациенткой итальянской больницы. Высокая стоимость реабилитации якобы даже вынудила родственников продать роскошный особняк Анастасии в поселке Крекшино, который обошелся ей в два миллиона долларов. Недвижимость имеет площадь в 500 квадратных метров, а вот землю актрисе пришлось буквально отвоевывать.

В 2012 году Заворотнюк взяла ипотечный кредит в одном из банков. Звезда надеялась, что сможет быстро погасить задолженность, однако резкий взлет валютного курса изменил и сумму выплат актрисы. В результате ей пришлось пройти череду судебных разбирательств, пока, наконец, не смогла погасить долг в 2019 году.