Из-за махинаций лжелюбовницы Андрея Григорьева-Апполонова скончался ребенок

Леся Сазыкина стала известна после скандального заявления о внебрачном ребенке от Андрея Григорьева-Апполонова. Позже выяснилось, что женщина лгала ради личной выгоды. Но это, как оказалось, не единственное темное пятно в биографии блондинки-аферистки, пишет «Стархит».
На чистую воду Лесю попытался вывести бывший сотрудник органов внутренних дел Артем Иванов. «Мы познакомились год назад. Сразу скажу, что никакого романа у нас не было. Что касается внебрачного сына от Григорьева-Апполонова, то она просто хотела заработать на этой истории и пропиариться», — признался мужчина на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
В 2018-м, по словам Иванова, против Сазыкиной было возбуждено уголовное дело — ее обвиняли в присвоении крупной суммы денег, которая должна были пойти на лечение тяжелобольных детей, а также реставрацию церквей. Леся, в свою очередь, уверяет: Артем клевещет на нее.
Сазыкина была вынуждена обратиться с заявлением в полицию, так как Иванов отобрал у нее телефон, где хранится интимная переписка. «Он всех сталкивает лбами, заставляет платить за неразглашение тайн. Мы с ним делили последний кусок хлеба. А сейчас он угрожает мне и моему сыну расправой. Хочу, чтобы он отстал от меня и понес самое жесткое наказание», — продолжила Леся.
Из-за махинаций Сазыкиной не дождался средств на лечение больной ребенок. «Мне ничего не надо, сына не вернуть, — поделился отец малыша Александр Ткаченко. — Леся должна ответить за свои поступки. Фонд «Добро души» собрал деньги для нас. Они были очень срочно нужны. Их перевели на счет Сазыкиной. С того момента средства потерялись, и по сей день их нет».
Леся не стала молчать. «Деньги все отправлены, — оправдывалась она. — Это можно подтвердить — платежки есть». Но к словам Сазыкиной скептически отнеслась ее адвокат Анна Фролова. «Около месяца назад я представляла интересы Леси по гражданскому спору, связанному с ее ребенком, после чего расторгла с ней договор в одностороннем порядке по причине того, что она не выполнила свои обязательства по оплате услуг в полном объеме. Затем она стала мне присылать угрозы, заявляя, что прикроет мою деятельность», — возмущается юрист.
Чтобы расставить точки над «i», Леся Сазыкина прошла проверку на детекторе лжи. Он показал, что женщина действительно тратила чужие деньги на личные нужды. В частности, некоторая часть средств ушла на покупку автомобиля.