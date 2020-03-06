Из-за махинаций лжелюбовницы Андрея Григорьева-Апполонова скончался ребенок

На чистую воду Лесю попытался вывести бывший сотрудник органов внутренних дел Артем Иванов. «Мы познакомились год назад. Сразу скажу, что никакого романа у нас не было. Что касается внебрачного сына от Григорьева-Апполонова, то она просто хотела заработать на этой истории и пропиариться», — признался мужчина на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

В 2018-м, по словам Иванова, против Сазыкиной было возбуждено уголовное дело — ее обвиняли в присвоении крупной суммы денег, которая должна были пойти на лечение тяжелобольных детей, а также реставрацию церквей. Леся, в свою очередь, уверяет: Артем клевещет на нее.

«Он — главный мошенник России, втерся ко мне в доверие, и сейчас мне грозит настоящая опасность. Он понял, что я слабая женщина и постоянно зарабатывал на мне деньги. Наверное, я сама была виновата. Артем Иванов должен мне 3 миллиона 850 тысяч рублей (почти 55 000 по сегодняшнему курсу)», — заявила блондинка.

Сазыкина была вынуждена обратиться с заявлением в полицию, так как Иванов отобрал у нее телефон, где хранится интимная переписка. «Он всех сталкивает лбами, заставляет платить за неразглашение тайн. Мы с ним делили последний кусок хлеба. А сейчас он угрожает мне и моему сыну расправой. Хочу, чтобы он отстал от меня и понес самое жесткое наказание», — продолжила Леся.

Из-за махинаций Сазыкиной не дождался средств на лечение больной ребенок. «Мне ничего не надо, сына не вернуть, — поделился отец малыша Александр Ткаченко. — Леся должна ответить за свои поступки. Фонд «Добро души» собрал деньги для нас. Они были очень срочно нужны. Их перевели на счет Сазыкиной. С того момента средства потерялись, и по сей день их нет».

Леся не стала молчать. «Деньги все отправлены, — оправдывалась она. — Это можно подтвердить — платежки есть». Но к словам Сазыкиной скептически отнеслась ее адвокат Анна Фролова. «Около месяца назад я представляла интересы Леси по гражданскому спору, связанному с ее ребенком, после чего расторгла с ней договор в одностороннем порядке по причине того, что она не выполнила свои обязательства по оплате услуг в полном объеме. Затем она стала мне присылать угрозы, заявляя, что прикроет мою деятельность», — возмущается юрист.