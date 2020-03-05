Таллинн вошел в ТОП-5 лучших городов для одиноких туристок

В платформе для путешественников Tourlane появились данные о городах мира, которые отлично подойдут для путешествий одиноким женщинам. В расчет брали количество женщин-предпринимателей, насколько в обществе все равны и правовая система государства. Еще учитывали дружелюбность хозяев жилья к женщинам, стоимость поездок на такси, скорость мобильного интернета, а также стоимость мобильных услуг. И, конечно же, безопасность.