Чт, 5.03.2020
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Таллинн вошел в ТОП-5 лучших городов для одиноких туристок

Таллинн.

ФОТО: Shutterstock

Высокое место в ТОП-50 лучших городов для женщин-туристов занял Таллинн. 

В платформе для путешественников Tourlane появились данные о городах мира, которые отлично подойдут для путешествий одиноким женщинам. В расчет брали количество женщин-предпринимателей, насколько в обществе все равны и правовая система государства. Еще учитывали дружелюбность хозяев жилья к женщинам, стоимость поездок на такси, скорость мобильного интернета, а также стоимость мобильных услуг. И, конечно же, безопасность. 

ТОП 5 городов мира для женщин:

1. Любляна, Словения 

2. Сингапур, Сингапур

3. Вильнюс, Литва

4. Таллинн, Эстония 

5. Сидней, Австралия

Рига заняла лишь 19 место. Москва в ТОП-50 не вошла.

Полный список найдете ЗДЕСЬ!

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