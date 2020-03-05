Таллинн вошел в ТОП-5 лучших городов для одиноких туристок

Высокое место в ТОП-50 лучших городов для женщин-туристов занял Таллинн.
В платформе для путешественников Tourlane появились данные о городах мира, которые отлично подойдут для путешествий одиноким женщинам. В расчет брали количество женщин-предпринимателей, насколько в обществе все равны и правовая система государства. Еще учитывали дружелюбность хозяев жилья к женщинам, стоимость поездок на такси, скорость мобильного интернета, а также стоимость мобильных услуг. И, конечно же, безопасность.
ТОП 5 городов мира для женщин:
1. Любляна, Словения
2. Сингапур, Сингапур
3. Вильнюс, Литва
4. Таллинн, Эстония
5. Сидней, Австралия
Рига заняла лишь 19 место. Москва в ТОП-50 не вошла.
Полный список найдете ЗДЕСЬ!